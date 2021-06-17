Одесские спасатели деблокировали из искорёженного авто девушку-водителя

На автодороге «Кучурган-Захаровка» Раздельнянского района Одесской области спасатели деблокировали из искорёженного автомобиля «Nissan Patrol» водителя 1994 г.р., которая не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Специалисты ГСЧС буксировочным тросом вытащили автомобиль на проезжую часть дороги и с помощью болгарки вырезали двери и вытащили женщину из авто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 14 июня на улице Среднефонтанской, недалеко от железнодорожного вокзала, произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир автомобиля.

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