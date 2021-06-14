ДТП на Среднефонтанской и Черноморского казачества в Одессе: есть погибшие

В Одессе 14 июня произошли два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что одно из них произошло на улице Среднефонтанской, недалеко от железнодорожного вокзала, около 05:00 в понедельник, 14 июня. Водитель автомобиля BMW ехал по пустым утренним дорогам, но слетел с проезжей части и боком врезался в столб. В результате авто разорвало на части. На месте аварии погибли водитель и пассажир автомобиля.

Второе дорожно-транспортное происшествие, по данным Отдела коммуникации полиции, произошло на улице Черноморского Казачества. 26-летний водитель, управляя «Daewoo Nubira», не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге и наехал на дерево. В результате погибла 23-летняя женщина. Водитель и 27-летний пассажир госпитализированы с многочисленными травмами.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных решений по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжёлое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства событий.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года Киевский районный суд Одессы приговорил водителя, причастного к гибели двух человек в ДТП на ул.Д.Донского в Одессе, на 8,5 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция в Одесской области,@dtp.kiev.ua