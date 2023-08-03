За смертельный наезд на авто с людьми в Беляевке нарушитель получил 8 лет тюрьмы

В начале мая 2023 года иностранец совершил смертельное ДТП в Беляевке Одесской области, в результате которого погиб отец с 12-летним сыном и травмирована мать ребёнка. Суд вынес ему приговор — 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что осуждённый, управляя под хмельком автомобилем «AUDI Q7», превысил скорость и столкнулся с легковушкой «ВАЗ-21093», которая двигалась в попутном направлении по ул. Ат. Головатого в г. Беляевка Одесской области. От удара «ВАЗ-21093» въехал в железобетонный столб ЛЭП на обочине, котор ый от столкновения упал на крышу автомобиля.

«В результате совершённого ДТП погиб 43-летний водитель ВАЗа и его 12-летний сын, а жена получила телесные повреждения средней тяжести. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, ночью 14 июля 2023 года на перекрёстке улиц Космонавтов и Генерала Петрова столкнулись два автомобиля – Volkswagen Transporter и Daewoo Lanos. Пострадали четыре человека.

Фото: Одесская облпрокуратура

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