Умер Почётный гражданин Одессы, Герой Украины Владимир Филипчук

Герой Украины, Почётный гражданин Одессы Владимир Филипчук скончался сегодня на 80-м году жизни после тяжёлой болезни.

Об этом сообщил информационный отдел Одесской епархии УПЦ.

Прощание с умершим состоится в четверг, 15 августа, в Спасо-Преображенском соборе.

Владимир Филипчук родился 3 августа 1940 года в Одессе. Окончил Одесский политехнический институт.

Трудился начальником смены цеха паропластов азотно-тукового химкомбината в Горловке, потом на одесском заводе «Продмаш», в одесском Гостехнадзоре нефтеперерабатывающей промышленности, на одесском заводе цветной резины.

В 1981-1982 году — начальник управления автозаправочных станций;

1982-1984 — директор Одесского лакокрасочного завода;

1984-1990 гг. — главный инженер Одесского территориального управления обеспечения нефтепродуктами;

С 1990 года — генеральный директор Одесского предприятия по экспорту-импорту нефтепродуктов.

С 1994 года — председатель правления ОАО «Эксимнефтепродукт»; в 2005 году переведён на должность почётного президента этого предприятия пожизненно.

В 2000 году «за выдающиеся трудовые достижения, заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса Украины» президент Украины Леонид Кучма присвоил Филипчуку звание Героя Украины.

Фото: Думская