Умер Почётный гражданин Одессы, Герой Украины Владимир Филипчук

Герой Украины, Почётный гражданин Одессы Владимир Филипчук скончался сегодня на 80-м году жизни после тяжёлой болезни.
Об этом сообщил информационный отдел Одесской епархии УПЦ.
Прощание с умершим состоится в четверг, 15 августа, в Спасо-Преображенском соборе.
Владимир Филипчук родился 3 августа 1940 года в Одессе. Окончил Одесский политехнический институт.
Трудился начальником смены цеха паропластов азотно-тукового химкомбината в Горловке, потом на одесском заводе «Продмаш», в одесском Гостехнадзоре нефтеперерабатывающей промышленности, на одесском заводе цветной резины.
В 1981-1982 году — начальник управления автозаправочных станций;
1982-1984 — директор Одесского лакокрасочного завода;
1984-1990 гг. — главный инженер Одесского территориального управления обеспечения нефтепродуктами;
С 1990 года — генеральный директор Одесского предприятия по экспорту-импорту нефтепродуктов.
С 1994 года — председатель правления ОАО «Эксимнефтепродукт»; в 2005 году переведён на должность почётного президента этого предприятия пожизненно.
В 2000 году «за выдающиеся трудовые достижения, заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса Украины» президент Украины Леонид Кучма присвоил Филипчуку звание Героя Украины.
Фото: Думская