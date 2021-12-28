В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства смерти младенца

Тельце новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете найдено в заброшенном здании на улице Сортировочной в Одессе.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, страшную находку обнаружили двое подростков.

«По вызову на место события прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и судебно-медицинские эксперты», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства, по которым тело ребёнка оказалось на улице, и устанавливают её родителей.

Ведомости о трагическом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 117 (убийство матерью своего новорожденного ребёнка) Уголовного кодекса Украины с примечанием «преднамеренное убийство».

Отмечается, что окончательное решение о квалификации события будет принято по результатам судмедэкспертизы, которая установит причину смерти младенца.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года в одесский роддом подбросили трёхнедельную девочку.

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