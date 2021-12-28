Израиль первым в мире стал вакцинировать четвёртой дозой

Израиль первым в мире начал кампанию по прививке граждан четвёртой дозой вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что первые прививки четвёртой дозой вакцины начали делать в Медицинском центре Шеба вблизи Тель-Авива. В частности, прививки уже сделали 150 медицинских работников. Они вакцинировались четвертой дозой вакцины Pfizer/BioNTech.

Отмечается, что кампания по прививкам четвёртой дозой началась после того, как около половины населения уже получили бустерную третью дозу вакцины на фоне роста заражений Омикроном.

«Надеюсь, мы сможем доказать, что эта четвёртая бустерная доза действительно защищает против Омикрона, что является насущной потребностью на сегодняшний день», — заявил профессор Якоб Лави в Медицинском центре Шеба.

Кстати, Израиль ещё в начале 2021 года стал первой страной, которая начала вакцинацию от COVID-19. В настоящее время в стране вакцинированы бустерной дозой более 4,2 млн человек из 9,3 млн населения. За всё время пандемии в стране умерли 8242 человека.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что четвёртую дозу вакцины будут предоставлять людям старше 60 лет, а также медработникам и людям с хроническими заболеваниями через 4 месяца после третьей дозы.

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