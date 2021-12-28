В Одессе останавливались трамваи из-за обледенения контактной сети

Из-за обледенения контактной сети 28 декабря остановились некоторые трамваи, в том числе на маршрутах, обеспечивающих сообщение между центром Одессы и «спальным» Суворовским районом города.

Об этом сообщает Укринформ.

Обледенение контактной сети обусловило остановку трамваев на некоторых маршрутах Одессы, прежде всего на маршрутах №№1, 7 и 20. Временно прекратилось движение на троллейбусном маршруте №7.

Отмечается, что тысячи одесситов вынуждены были добираться утром на работу пешком или на такси, поскольку переполненные маршрутки не останавливались по направлению к центру города. Однако таксисты соглашались подвезти не менее чем за 350-400 гривен, что вдвое дороже обычного.

В департаменте городского хозяйства мэрии и КП «Горэлектротранс» объясняют сбои в транспортном обслуживании налипанием мокрого снега, гололедицей и ночным дождём.

«Начиная с 5:00 часов утра, работники коммунальных предприятий Одессы приступили к работам по ликвидации последствий непогоды. Вручную и при помощи спецтехники коммунальщики выполняют посыпку дорог и тротуаров песчано-солевой смесью и хлористым натрием», — говорится на официальном сайте города.

В связи с перепадом температур началось таяние снега. Из-за этого на крышах, карнизах и проводах появились сосульки. Некоторые из них могут достигать больших размеров и при падении серьёзно травмировать человека. Поэтому мэрия просит одесситов осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к стенам домов во избежание травматизма.

Обращаясь к руководителям предприятий города, Департамент городского хозяйства напоминает о необходимости своевременной очистки крыш зданий от наледи и сосулек. В соответствии с требованиями Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов» и Правил благоустройства территории города Одессы, руководители предприятий, в том числе офисов, магазинов и предприятий общественного питания, с целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов должны обеспечить своевременную очистку крыш своих объектов от сосулек и наледи. Штраф за невыполнение указанных мероприятий составляет от 850 до 1700 гривен.

Также горсовет предупреждает одесситов о значительном ухудшении погодных условий в Одессе 28 декабря: ожидается ледяной дождь, гололёд и метель.

Как сообщала Одесса News, 24 декабря состоялась презентация приобретённой на средства городского бюджета техники, которая значительно облегчит нелёгкий труд коммунальных работников Одессы.

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