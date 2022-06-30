В Одессе за полчаса выпало 17 мм осадков

Сегодня, 30 июня, в Одессе в результате залпового ливня за полчаса выпало 17 миллиметров осадков.

По информации Гидрометеоцентра Чёрного и Азовского морей, сегодняшний ливень — опасное метеоявление 1-го уровня.

Как отмечается на официальном сайте «Одесса» горсовета, по состоянию на 15.00 работают все насосные станции, дороги города проезжаются, городской электротранспорт работает.

В настоящее время коммунальные службы ведут очистку улиц и водоприёмных колодцев от мусора и ила.

По состоянию на 15:30 из-за подтопления не работает трамвайный маршрут №20, а из-за падения дерева на контактную сеть – троллейбусный маршрут №7.

Фото: «Одесса»

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