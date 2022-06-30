В соцсетях высмеяли огромный стол на Каспийском саммите с участием Путина

29 июня в столице Туркменистана Ашхабаде состоялся Каспийский саммит при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Это первый зарубежный визит Путина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации издания ГОРДОН в сети высмеяли огромный стол, за которым сидели президенты, – расстояние между политиками составляло несколько метров.

«Длина столов, как обычно, лучше всего сообщает о тёплой и доверительной обстановке, в которой неизменно находится президент Путин», – написал российский журналист Илья Шепелин.

Пользователь с ником Проф. Преображенский сравнил саммит G7, где девять мировых лидеров сидели за одним небольшим столом, с Каспийским саммитом с участием Путина, где за огромным столом было только пять человек.

Аналогичное сравнение сделал и белорусский актер Вячеслав Сикора.

«Снова всех переиграл, да так, что больше никто с ним играть не хочет», – написал он о Путине.

«Ну, могли бы и на футбольном стадионе сесть на разных трибунах», – написал в Facebook публицист Леонид Швец.

«Встреча, как можно заметить, проходит в тесной, дружеской атмосфере», – сыронизировал российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин.

«Расстояние между участниками такое, что, кажется, встречаться уже бессмысленно. Ничего не видно и никого не слышно. Участники уже могут просто перекрикиваться из своих стран без всех этих перемещений и перелётов. Белый десятиметровый кремлёвский стол, в конце которого где-то маячил Макрон, теперь кажется приватным и интимным», – написал журналист Артур Соломонов.

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