5 одесских соцработниц провели маркетинг, а потом объегоринг и стибринг

В хищении почти 5 млн грн государственных соцвыплат подозревают пять работниц управления соцзащиты населения в Одесской области и их четырёх сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 9 участникам организованной группы по многочисленным фактам хищения почти 5 млн грн бюджетных средств, предназначенных для предоставления государственной социальной помощи населению, а также несанкционированного вмешательства в работу информационных автоматизированных систем и фальсификации документов.

Следствием установлено, что в 2017-2021 годах начальник Управления социальной защиты населения Белгород-Днестровской районной государственной администрации придумала и реализовала противоправную схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для предоставления государственной соцпомощи населению.

К своей деятельности она привлекла четырёх своих, падких на государственные деньги, подчинённых, сотрудника коммерческого банка и трёх местных жителей. Сообщники по поддельным документам завладели средствами, предназначенными для выплат малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям, которые воспитываются в многодетных семьях. Они вносили недостоверные сведения в базы данных о необходимости назначения и получения выплат социальной помощи отдельным жителям Белгород-Днестровского района, которые ранее состояли на учёте Управления как получатели социальных пособий, без их ведома и при отсутствии законных на то оснований, а также оформляли банковские счета и платёжные карты на якобы потребителей соцпомощи.

Отмечается, что после назначения помощи и утверждения выплатных сведений на указанных лиц незаконно начисленные деньги дельцы снимали в банкоматах.

Правоохранители задокументировали 26 эпизодов противоправной деятельности группы.

Прокурорами в суд направлено ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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