Сильный ветер в Одессе повалил 12 деревьев, оборвал электросети

Сегодня, 21 ноября, в Одессе в результате сильного ветра повалены 8 деревьев и 4 крупные ветки, зафиксированы 9 обрывов электросетей.

По сообщению официального сайта города, падение деревьев зафиксировано по адресам: просп. Добровольского (10-я линия), ул. Екатерининская угол ул. Еврейской, Хаджибейская дорога (возле школы), ул. Химическая, пер. Лунный, 4, пл. Десятого апреля угол ул. Раскидайловской (дерево на машине), ул. Варненская, 4, ул. Елисаветинская.

Крупные ветки сломаны ветром на Французском бульваре, 46, ул. Косовской (ветка над переходом), ул. Черняховского (ветка на проводах), ул. Генерала Петрова, 29 (откололся кусок дерева).

Коммунальные службы ведут работы по ликвидации последствий непогоды. В работах задействованы 4 автовышки и 4 трактора. Девять производственно-технических участков КП «Горзелентрест» (около 120-ти человек) выполняют работы по распилу и уборке упавших деревьев, а также мелких веток в парках и скверах города.

Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а также ограничить пребывание на улице из-за возможного падения деревьев и обрыва электрических кабелей.



Фото и видео: «Одесса»