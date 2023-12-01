В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды

Коммунальные службы Одессы продолжают выполнять работы по ликвидации последствий стихии, которая обрушилась на город в минувшие выходные.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что уже известно о 459 обрушенных мощным ветром деревьях в городе. Коммунальники уже отработали 288 заявок.

Также продолжаются работы по восстановлению сетей наружного освещения. Специалисты КП «Одесгорсвет» получили более 400 сообщений о повреждениях воздушных сетей, и заявки всё ещё поступают.

В настоящее время в работе остаются ещё 190 заявок разного уровня сложности.

«Специалисты КП «Городские дороги» дополнительно выполняют работы по очистке решёток дождеприёмников ливневых стоков и коллекторов. Работы производятся как вручную, так и с помощью спецтехники», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что одесситы, проживающие в частном секторе, возмущаются, что коммунальные службы ставят в длинную очередь их заявки на выполнение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения и уборке обвалившихся деревьев.

Фото: «Одесса»

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