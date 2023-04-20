В Одессе ненастье: за сутки выпало 39 мм осадков при месячной норме за апрель 28 мм

19 апреля с 09:00 до 21:00 на территории Одессы выпало 20мм осадков, за период 21:00 19 апреля до 09:00 сегодняшнего дня выпало ещё 19 мм.

Таким образом, по информации Гидрометцентра, за сутки выпало 39 мм при месячной норме за апрель всего 28 мм.

«Рекордное количество осадков в апреле было зафиксировано последний раз в 1881 году. Тогда было зафиксировано выпадение осадков в количестве 61 мм в сутки.

Для предотвращения возможных подтоплений на улицах города приступила к работе спецтехника КП «Городские дороги». В работах задействовано 8 бригад, 49 единиц техники и более 400 сотрудников.

Как информирует официальный сайт «Одесса» горсовета, специалисты коммунального предприятия выполняют дополнительно очистку дождеприёмников от мусора.

Пока на основных дорогах и магистралях Одессы проезжаемость нормальная.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода удержится до конца дня. Одесситов просят быть бдительными, не оставлять транспорт под деревьями, на решетках дождеприёмников и в непосредственной близости к ним – это усложняет работу спецтехники.

Как сообщала Одесса News, по словам и.о. заместителя Одесского городского головы Олега Брындака, «одна из ключевых отраслей экономики Одессы, к которой привязаны многие другие – туризм — фактически свёрнута».

Фото: «Одесса»

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