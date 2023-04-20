Кто в Одессе 21 апреля останется без воды

21 апреля в части города Одессы и пригородах будет произведено аварийное отключение воды.
Об этом предупреждает Филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 21 апреля с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- ж/м «Застава-1»
- Киевское шоссе
- ул. Промышленная
- ул. Химическая
- ул. Николая Боровского
- ул., Степная
- ул. В.Кирилова
- ул. Плиева
- ул. Пестеля
- ул. Братьев Поджио
- Деревообрабатывающий пер.
- Зелёный проспект,
- ж/д станция Усатово
- с. Нерубайское
- с. Великая Балка
- с. Нати.
Как сообщала Одесса News, до 1 июня продолжено ограничение движения транспорта по переулку Ляпунова в Одессе.
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