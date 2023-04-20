Кто в Одессе 21 апреля останется без воды

21 апреля в части города Одессы и пригородах будет произведено аварийное отключение воды.

Об этом предупреждает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 21 апреля с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям:

ж/м «Застава-1»

Киевское шоссе

ул. Промышленная

ул. Химическая

ул. Николая Боровского

ул., Степная

ул. В.Кирилова

ул. Плиева

ул. Пестеля

ул. Братьев Поджио

Деревообрабатывающий пер.

Зелёный проспект,

ж/д станция Усатово

с. Нерубайское

с. Великая Балка

с. Нати.

Как сообщала Одесса News, до 1 июня продолжено ограничение движения транспорта по переулку Ляпунова в Одессе.

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