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Кто в Одессе 21 апреля останется без воды

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21 апреля в части города Одессы и пригородах будет произведено аварийное отключение воды.

Об этом предупреждает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 21 апреля с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям:

  • ж/м «Застава-1»
  • Киевское шоссе
  • ул. Промышленная
  • ул. Химическая
  • ул. Николая Боровского
  • ул., Степная
  • ул. В.Кирилова
  • ул. Плиева
  • ул. Пестеля
  • ул. Братьев Поджио
  • Деревообрабатывающий пер.
  • Зелёный проспект,
  • ж/д станция Усатово
  • с. Нерубайское
  • с. Великая Балка
  • с. Нати.

Как сообщала Одесса News, до 1 июня продолжено ограничение движения транспорта по переулку Ляпунова в Одессе.

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