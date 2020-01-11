Кто в Одессе 11-12 января останется без тепла

В связи с аварийными ремонтными работами в Одессе 11-12 января будет прекращено теплоснабжение по отдельным адресам.

Как сообщает КП «Теплоснабжение города Одессы», теплоснабжение будет прекращено с 14:00 11 января до 12:00 12 января по таким адресам:

— ул. Большая Арнаутская, 1, 2а, 3, 7а, 9, 13/15, 17, 19, 33, 35, 37, 51;

— ул. Базарная, 1, 2а, 3а, 34, 36, 45, 66, 66/1, 68;

— ул. Белинского, 2, 6, 5б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

— ул. Бунина, 1, 7

— ул. Греческая, 1;

— ул. Еврейская, 2а

— ул. Екатерининская, 64;

— бульвар Итальянский, 1/1, 6, 8, 11;

— ул. Канатная, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 19/21, 26а, 27, 29, 31, 83, 89, 91, 92, 95, 97, 98;

— переулок Канатный, 3, 3а;

— переулок Катаева, 6, 8;

— пл. Куликово поле, 1;

— переулок II-й Куликовский, 3а, 4, 4а;

— переулок III-и Куликовский, 3;

— переулок Купальный, 6;

— ул. Лейтенанта Шмидта, 19;

— переулок Лермонтовский, 4, 5, 6, 9;

— бульвар Лидерсовский, 11;

— ул. Малая Арнаутская, 2, 34, 51;

— ул. Маразлиевская, 1а, 1в, 2, 6, 14а, 14б, 34а, 40/42, 60;

— ул. Мариинская, 2, 6, 8, 10;

— переулок Мукачевский, 4а;

— переулок Нахимова, 1/23, 3, 3а, 4, 4/6, 8;

— ул. Новая, 4, 5а, 7а;

— переулок Обсерваторный, 8;

— ул. Осипова, 21, 23, 30, 32, 37, 45;

— ул. Отрадная, 3, 9, 10;

— ул. Пантелеймоновская, 6, 8, 15а, 17, 17а, 19, 56;

— ул. Пироговская, 2, 6, 17, 25, 7, 7а, 27б, 29;

— пл. Привокзальная, 2;

— переулок Привокзальный, 2;

— ул. Пушкинская, 36, 37, 41, 44, 45/47/49, 51, 57;

— ул. Ришельевская, 35/37, 44/46, 45, 59, 73;

— переулок Сабанский 1, 4;

— ул. Семинарская, 18/20, 20, 26, 28;

— пл. Старосенная, 1;

— переулок Судебный, 2;

— ул. Троицкая, 4, 6, 8а, 33;

— ул. Успенская, 1, 4а, 9, 30, 53, 67, 67/69;

— ул. Уютная, 12;

— ул. Черноморская, 2а

— переулок Штабной, 4;

— ул. Ямчитского, 5, 7.