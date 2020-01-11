Иран признал, что сбил самолёт МАУ

Иран объявил утром в субботу, 11 января, что сбил украинский пассажирский самолёт случайно.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление иранских военных, пишет Укринформ.

Ошибка была вызвана тем, что самолёт осуществил резкий, неожиданный поворот в сторону засекреченной военной базы, говорится в заявлении.

Сообщение военных отвергает предыдущее утверждение Ирана о том, что авария произошла вследствие технической проблемы самолёта. Хотя раньше официальный Иран упорно отрицал, что украинский лайнер сбила ракета.

Отмечается, что Иран взял на себя ответственность из-за международного давления, которое оказывалось на страну.

Как сообщала Одесса News, украинский самолёт разбился утром 8 января после взлёта из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

На борту самолёта, совершавшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших — 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.