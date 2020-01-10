Самолёт МАУ в Иране сбили ракетой

Разведывательные данные свидетельствуют, что самолёт “Международных авиалиний Украины” после взлёта в Тегеране сбила иранская ракета.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

“Мы имеем разведывательные данные из нескольких источников, в том числе от союзников и нашу собственную информацию. Доказательства свидетельствуют, что самолёт был сбит иранской ракетой класса “земля-воздух”, — сказал Трюдо.

Он добавил, что ракетный удар по самолёту “мог быть непреднамеренным”. “Канада вместе с союзниками работает над обеспечением проведения всестороннего и надёжного расследования, которое установит причины роковой аварии”, — отметил глава правительства Канады.

По его убеждению, на фоне новой информации “ещё более важно точно узнать, как подобная трагедия могла случиться”. “Семьям жертв и всем канадцам нужны ответы. Мне нужны ответы. Это означает прозрачность, подотчётность и справедливость, и наше правительство не остановится, пока не достигнет этого”, — подытожил Трюдо.

Председатель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал информацию Трюдо «нелогичными слухами», сообщает CNN.

«Если бы ракета или снаряд попали в самолёт, у него было бы свободное падение. Однако же пилот пытался вернуться в аэропорт, но не смог», — заявил Абедзаде.

В то же время телекомпания CNN распространила видео, на котором видно, как ракета попала в самолёт и поражает объект в небе.



Великобритания поддерживает выводы Канады, р чём во время пресс-конференции в Монреале заявил Государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Доминик Рааб.

“Мы соглашаемся с канадскими выводами, которые указывают на сбивание самолёта “Международных авиалиний Украины” иранской ракетой класса “земля-воздух”. Как было сказано раньше, это могло случиться случайно”, — сказал Рааб.



Офис Генерального прокурора Украины опроверг информацию, распространённую в Facebook о звонке члена погибшего экипажа своим родственникам в момент падения самолёта, сообщает пресс-служба офиса.

«Так, 8 января 2020 года в сети Интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолёта рейса PS 752 Тегеран — Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолёт падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация, что погибшая бортпроводница Екатерина Статник звонила родным во время аварии самолёта. Эту информацию в СМИ также опровергла сестра погибшей.



Как сообщала Одесса News, 8 января после взлёта из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолёт Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолёта находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.