Суд не прислушался к мнению одесских активистов

Киевский районный суд Одессы аннулировал арест, ранее наложенный на стройплощадку на проспекте Академика Глушко, 17а.

Соответствующее решение вынес судья Вадим Иванчук.

О снятии ареста ходатайствовал арендатор участка — ЧП «Мода», связанное с бизнесменом Владимиром Альпериным. Фирма планирует построить здесь многосекционное 24-этажное здание на месте, где раньше располагался детский сад. Весной 2019 года заброшенное здание было демонтировано, на его месте начались строительные работы.

Против снятия ареста ходатайствовала прокуратура, расследующая нарушения при получении разрешительной документации на строительство. По данным следствия, для частного предприятия — заказчика строительных работ — должностные лица профильной фирмы разработали и утвердили проектную документацию с занижением класса последствий (ответственности) объекта. В частности, в разрешительную документацию фактически внесены недостоверные сведения, утверждённые директором этой фирмы, заказчиком и экспертом.

Суд счёл, что дело не имеет непосредственного отношения к судьбе земельного участка, который был передан фирме Одесским горсоветом в соответствии с требованиями законодательства, и поэтому сохранение ареста этого участка нецелесообразно.

Как сообщала Одесса News, 11 сентября 2019 года на стройплощадке спилили более 30 деревьев. Одесситы активно протестовали против стройки, требуя восстановления детского сада. Протестующие несколько раз перекрывали соседние улицы. Последний раз такая акция прошла 20 сентября. Тогда в результате наезда автомобиля, водитель которого пытался прорваться сквозь пикет, пострадал полицейский.

ЧП «Мода», в своё время, выкупило здание детсада, а в 2017-м году получило в аренду на 49 лет земельный участок под ним. В прошлом году ГАСК дал разрешение на строительство здесь 16-24-этажного четырёхсекционного жилого дома с торгово-офисными помещениями. Этой весной детсад окончательно снесли.