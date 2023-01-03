Растлитель малолетних из Измаила проведёт 6,5 лет за решёткой

При поддержке публичного обвинения прокурорами Измаильской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя Измаильского района в развращении 13-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Приговором Измаильского горрайонного суда Одесской области мужчина приговорён к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

«В судебном заседании прокурорами доказано, что 43-летний злоумышленник в течение длительного времени, до мая прошлого года, будучи под хмельком, по месту жительства, с применением силы и угроз физического наказания, систематически совершал развратные действия в отношении своей приёмной дочери», — говорится в полицейском сообщении.

Сведения о мужчине будут включены в Единый реестр лиц, осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

За это преступление Законом предусмотрено от 5 до 8 лет заключения.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего жителя Белгород-Днестровского района Одесской области, подозреваемого в растлении малолетней и домашнем насилии.

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