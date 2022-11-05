Жителя Белгород-Днестровского района ждёт суд за развращение 12-летней падчерицы

Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего жителя Белгород-Днестровского района Одесской области, подозреваемого в растлении малолетней и домашнем насилии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник с весны 2020 года по декабрь 2021 года по месту жительства систематически совершал развратные действия в отношении 12-летней дочери своей сожительницы.

Кроме того, будучи под хмельком, неоднократно словесно оскорблял и унижал девочку, высказывался в её адрес нецензурной бранью, запугивал, угрожал физической расправой и выгонял из дома, за что привлекался к административной ответственности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи отделения полиции №2 Белгород-Днестровского ГУНП в Одесской области.

«За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет заключения», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 43-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего племянника, задержали в сентябре 2022 года правоохранители региона.

Фото иллюстративное

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