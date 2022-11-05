Гиперлуп не даёт покоя Илону Маску

Американская компания The Boring Company Илона Маска заявила о начале полномасштабных испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop.

Как сообщает Укринформ, об этом информирует компания в Тwitter.

«Начато полномасштабное испытание Hyperloop», – заявили в The Boring Company.

Отмечается, что к своему посту в соцсети компания также прикрепила две фотографии, на которых виден электромобиль Tesla в Hyperloop.

Как известно, концепцию транспортной системы Hyperloop в 2013 году предложил американский предприниматель Илон Маск. Она предполагает создание системы, в которой пассажирские капсулы перемещаются по трубам с пониженным давлением на скорости, близкой к скорости звука. Предполагается, что развитие Hyperloop позволит существенно ускорить перемещение людей и снизить пробки на дорогах.

Одесса News информировала ещё в 2018 году об идее министра инфраструктуры Украины в то время Владимира Омеляна запустить первую линию вакуумного поезда по технологии Hyperloop в течение пяти лет.

По оценке в 2018 году Украинского института будущего, прогнозируемая стоимость Hyperloop в Украине по маршруту «Киев-Одесса» составит 3,6 млрд долл. США. Хотя сметную стоимость проекта может увеличить изменение стоимости основных составляющих, затраты на разрешения, покупка земельных участков и т.п.

В 2020 году уже второй после Владимира Омеляна Министр инфраструктуры Украины — Владислав Криклий — захотел построить «гиперлуп». Он высказывался о высокоскоростном сообщении между Киевом и Одессой за 1,5 часа.

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