Авиакомпания Jonika будет летать из Одессы в Афины

Украинская авиакомпания Jonika Airlines, работающая с 2019 года, запустит рейс Одесса — Афины.

Об этом сообщили представители компании.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Jonika Airlines, самолёт в Афины будет летать начиная с 9 июня. Рейсы будут выполняться каждый вторник до 24 октября включительно. Приобрести билеты пока что можно только по телефону.

Кстати. Jonika Airlines базируется в аэропорту «Киев». Первый свой рейс авиакомпания выполнила 21 июля 2019 года. Тогда Boeing 737-500 доставил пассажиров из Львова в Афины.

Фото: Facebook