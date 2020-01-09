Сына Михаила Жванецкого избили в Москве

Сына Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана в Москве.

Об этом сообщают Факты со ссылкой на новостной телеграм–канал Mash.

24-летний сын сатирика вместе со своим другом Филиппом Гинзбургом отдыхали в ресторане. Друзья решили зайти в караоке, но увидели, как парни обижают девушку, и решили вмешаться.

Разборки закончились дракой, Дмитрия и Филиппа отвезли в больницу.

У Жванецкого травмирована нога, у Гинзбурга — гематомы головы и перелом носа.

Кроме того, по словам Дмитрия, их с другом пытались ограбить.

Молодой человек добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы.

Кстати. Дмитрий — единственный из детей Михаила Жванецкого носит его фамилию.