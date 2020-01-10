Украина попала в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности

Украина попала в список стран, нарушающих права интеллектуальной собственности и наносящих этим вред экономическим интересам Евросоюза.

Такая информация содержится в годовом докладе Еврокомиссии относительно защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности в третьих странах, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

В опулоикованном перечне Украина внесена в страны второго приоритета, и по масштабам нарушений и их последствиями уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию.

«Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах были выявлены серьёзные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что наносит существенный вред бизнесу Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, эти страны не имели прогресса, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих обеспокоенностей», — говорится в преамбуле документа.

В Украине, как отмечается, продолжают существовать проблемы относительно законодательной защиты ИП, относительно механизмов регистрации торговых марок, а также транзита контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

Из доклада явствует, что в течение двух лет в Верховной Раде были зарегистрированы три законопроекта, которые предлагают ввести некоторые патентные ограничения или запрещают защиту определённых веществ (эфиры, смеси, полиморфные материалы и метаболиты) и новых разновидностей известных медицинских продуктов.

«Такие исключения ограничат стимулы для инноваций для поиска более стабильных форм (лекарств), их дозировки и продления срока годности, повышения безопасности и снижения побочных эффектов. Эти законопроекты не соответствуют международным стандартам и Европейской патентной конвенции», — говорится в документе.

Действующее законодательство Украины в сфере защиты ИП содержит серьёзные проблемы в сфере определения кабельной ретрансляции и соответствующих тарифов. В результате, национальные вещатели продолжают не платить роялти авторам и производителям аудиопродукции за её использование, что является их правовым долгом согласно украинскому законодательству в сфере копирайта.

Ещё одна серьёзная проблема, как отмечает Еврокомиссия, — соблюдение «антипиратского» законодательства. Согласно докладу EUIPO-OECD (OECD — Организация экономического сотрудничества и развития) от 2018 года, Украина остаётся страной транзита поддельной и пиратской продукции в таких секторах, как пищевая промышленность, часы, ювелирные украшения, игрушки, одежда, фотографическое и медицинское оборудование. Некоторые пиратские сайты, которые предлагают такую ​​продукцию, открыто действуют в Украине, количество таких сайтов даже увеличивается, что объясняется несовершенством и слабостью действующего законодательства.

В докладе Еврокомиссия ссылается на опрос представителей европейского бизнеса, которые указывают также на несовершенство таможенных процедур. В частности, отсутствуют адекватные мощности для уничтожения определённых видов контрафактной продукции или средств её производства. При этом даже упрощённые таможенные процедуры отнимают много времени и являются дорогостоящими.

В то же время, как отмечает документ, проект Таможенного кодекса, который зарегистрирован в Верховной Раде, мог бы приблизить пограничные меры, которые Украина использует для защиты прав интеллектуальной собственности, ближе к стандартам ЕС.