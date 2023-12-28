Трамп пожелал своим оппонентам «гнить в аду» вместе с «Россией и Украиной»

Своё Рождественское поздравление экс-президент США, миллиардер Дональд Трамп посвятил политическим оппонентам, упомянув президента Джо Байдена, написав оскорбления в его адрес, а также специального прокурора Джека Смита, которого он назвал «невменяемым».

Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, в котором пожелал своим политическим оппонентам «гнить в аду» вместе с «Россией и Украиной» и другими проблемами, пишет издание ГОРДОН.

Трамп пожелал неназванным «головорезам» внутри страны «гнить в аду» вместе с проблемами, среди которых он, в частности, упомянул инфляцию, высокие налоги, «сдачу Афганистана», Россию/Украину, Израиль/Иран. Он заявил, что эти «головорезы» хуже любого мирового лидера.

Профессор Университета Бейлор в Техасе Сергей Куделя назвал рождественское поздравление Трампа высказыванием, полным оскорблений. В комментарии «Голосу Америки» он высказал мысль, что экс-президент США таким образом хочет переложить ответственность за все возможные проблемы на оппонентов.

Из сообщения можно заключить, что Трамп позиционирует себя как единственную силу, которая может с ними бороться и «спасти» Америку, поясняет Куделя.

«Но ссылка на российско-украинскую войну вместе с многочисленными внутренними проблемами также означает, что война является определённым образом результатом американской политики – утверждение, сильно повторяющее тезисы российской пропаганды», – заявил профессор.

Исполнительный директор Института Джорджа Буша и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэвид Креймер считает, что трудно понять, что хотел сказать Трамп этим своим «рождественским пожеланием». По его мнению, украинцам и без высказываний экс-президента США есть о чём волноваться.

Профессор Школы Флетчера Университета Тафтса в Массачусетсе, доцент Одесского университета имени Мечникова Владимир Дубовик назвал «интересным» то, что Трамп также упоминает Израиль и Иран.

«Это действительно удивительно, поскольку большинство его базы категорически произраильские и решительно антииранские», – отметил он.

Для справки. Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины в деле о расследовании деятельности сына Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, но оба раза безуспешно.

16 ноября 2022 года Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США, которые пройдут 5 ноября 2024 года.

14 августа 2023 года Трампу официально объявили уголовное обвинение в попытке изменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Экс-президент США теперь является фигурантом четырёх уголовных обвинений: кроме вмешательства в выборы и дела о штурме Капитолия его сторонниками, также в хранении дома секретных документов и выплате денег за молчание порноактрисе Сторме Дэниэлс.

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