Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Обвинительное заключение должны передать в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила подпись под статьёй об импичменте Трампа после того, как законодатели приняли этот документ большинством голосов. Церемония подписания состоялась в присутствии членов Конгресса и журналистов, сообщает Укринформ.

«Сегодня путём двухпартийного голосования Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит вне закона, даже президент США. И что Дональд Трамп является явной и реальной угрозой для нашей страны, но мы ещё раз выполнили свою присягу защищать и отстаивать конституцию», — заявила Пелоси.

Впрочем, она отметила, что такое развитие событий является трагическим для Соединённых Штатов.

«С грустью и разбитым сердцем — ввиду того, что значит для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, — я подписываю статью об импичменте», — отметила глава Палаты представителей.



Теперь дело должно быть передано в Сенат, верхнюю палату Конгресса США.

Между тем лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что процесс импичмента не может быть завершён до инаугурации Байдена, назначенной на 20 января. В обращении к законодателям после голосования в Палате представителей он пояснил, что сенаторы могут собраться не ранее 19 января.

«Сенат проводил три судебных процесса по импичменту президента. Они продолжались 83 дня, 37 дней и 21 день. Даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и сразу получил развитие, окончательный вердикт не был бы принят прежде, чем президент Трамп покинет пост», — подчеркнул Макконнелл.



Для утверждения импичмента в Сенате необходимы две трети голосов.

Как сообщала Одесса News, Конгресс США 7 января 2021 года утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.