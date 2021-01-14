Под влиянием народного возмущения власти отказались от увеличения газовых тарифов

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникациях НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что тариф 6.99 за куб. м будет действовать в рамках тарифного плана «Месячный». А для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой», стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

«Также ГК «Нафтогаз Украины», как поставщик «последней надежды» (ППН), готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене», — говорится в сообщении.

«Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам газа. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за «температурные» коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина предложил ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цен на газ на период до завершения карантина или текущего отопительного сезона — 6,99 грн за кубометр.

Как сообщала Одесса News, в декабре компания «Нафтогаз Украины» заявила, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%.