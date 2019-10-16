Газ для населения подешевеет аж на 5%

Октябрьская цена на природный газ для населения снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрём и составит 4272,76 гривен за тысячу кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября и составит 4272,76 грн за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отражает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293 и действует до конца 2019 года», — пояснили в Нафтогазе.

Компания указывает, что с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продаёт газ для нужд населения и других защищённых потребителей, снизилась на 32%.

Как сообщала Одесса News, постановление правительства №485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа для населения анализирует 4 показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, и цену согласно правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую.

Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошедший месяц – по ней и была определена стоимость газа на октябрь.