Вьетнамец по фамилии Хуй защитил диссертацию в одесском политехе

Гражданин Социалистической Республики Вьетнам Ву Нгок Хуй, который в прошлом году отстоял право на свое имя, успешно защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом университете.

Ву Нгок Хуй выбрал темой диссертации «Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приёма-передачи», пишет «Думская».

Отмечается, что все члены совета единогласно поддержали диссертанта. Теперь Ву Нгок Хуй — кандидат технических наук.

Как сообщала Одесса News, год назад Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Ву Нгок Хуя, который требовал корректно указать его имя по-украински в дипломе Одесского национального политехнического университета.

Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy, что в украинском виде на жительство транслитерировали как Ву Нгок Хуй. При этом в университет его зачисляли по визе на въезд в Украину, где имя записали с ошибкой — Хыу. Впоследствии этот вариант перекочевал и в диплом.

Суд встал на сторону гражданина СРВ.

Имя вьетнамца — Хуй — означает «яркий, светящийся». Его фамилия — Ву, а Нгок — это так называемое среднее имя (tên đệm или tên lót), которое выбирается родителями из довольно узкого круга. В прошлом среднее имя указывало на пол ребёнка, а сейчас его основная функция — показать принадлежность к одному поколению в роду (братья и сёстры имеют одно среднее имя, отличное от предыдущих и последующих поколений).