В Одессе прошёл «Гарбуз-Рагtу»

В Суворовском районе Одессы для жителей микрорайона провели образовательно-развлекательный ивент «Гарбуз-Раrtу».

Как сообщает официальный сайт города, с инициативой проведения мероприятия выступили педагоги, ученические коллективы, родители учеников Одесского учебно-воспитательного комплекса «Гимназия №7» при поддержке департамента образования и науки Одесского городского совета.

«На празднике в честь популярного украинского овоща – гарбуза (тыквы) — гостей знакомили с культурой и самобытными традициями украинского народа, которые передаются из поколения в поколение. Также участникам «Гарбуз-Рагtу» представили красочные выставки осенних даров, изделий народных умельцев, тыквенные «скульптуры» и яркие выступления творческих коллективов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все желающие могли принять участие в различных развлекательных программах, мастер-классах, попробовать блюда из тыквы и сфотографироваться в специально оформленных фотозонах.

Фото: «Одесса»