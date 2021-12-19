Пациенты детской больницы №3 в Одессе получили подарки от св.Николая

В преддверии Дня Святого Николая Одесский городской голова поздравил маленьких пациентов и персонал детской городской клинической больницы №3.

Об этом сообщил официальный сайт города.

Отмечается, что поздравить коллектив также приехал Почётный консул Социалистической Республики Вьетнам в г.Одессе г-н Нгуен Ван Хань. Вьетнамская община приобрела для детской больницы три современных монитора пациента для детей и новорожденных (производство Франция).

«Для меня большая честь присутствовать здесь. Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности всем медицинским работникам. Я сам — врач и не понаслышке знаю, как тяжело работать медикам в условиях пандемии. Также хочу выразить благодарность вьетнамской общине, которая откликнулась на инициативу и собрала дополнительные средства на покупку медоборудования»,- сказал Нгуен Ван Хань.

Городской голова поблагодарил Почётного консула и в его лице всё вьетнамское землячество за вклад в общественную жизнь и любовь к Одессе.

Кроме того, Геннадий Труханов передал коллективу больницы поздравления от одесских предпринимателей, вручив от их имени телевизор и большой торт. А маленькие пациенты больницы получили подарки от Одесского городского головы.

«Дети любого возраста всегда рады подаркам! Получая подарки, они чувствуют нашу заботу и тепло, что, уверен, будет способствовать их скорейшему выздоровлению. Хочу пожелать нашим маленьким пациентам крепкого здоровья, радоваться наступающим новогодним и рождественским праздникам. Мы подготовили достаточно большое количество мероприятий и надеемся, что дети выздоровеют и смогут их посетить», — отметил Геннадий Труханов.

Ко Дню Святого Николая подарки также будут вручены маленьким пациентам Детской городской больницы №2, воспитанникам детских домов и других детских социальных учреждений.

Одесса News информировала о мероприятиях, запланированных в Одессе в День святого Николая.

Фото: «Одесса»

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