Куда пойти в Одессе на выходных 18-19 декабря

Несмотря на пребывание в строгой карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни, тем более, что на этот раз они совпадают с Днём святого Николая и стартом новогодних мероприятий.

Перед тем, как отправиться в музей или на выставку, уточните, какие у них приняты ограничения из-за карантина и запаситесь ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Выбор, как всегда, за Вами!

18 декабря в 12:00 Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей и их родителей на премьеру обновлённой версии оперы-сказки «Изумрудный город» — музыкальное сказочное представление с мудрыми волшебниками, весёлыми героями и музыкой великих классиков XVIII-XX веков от Моцарта до Масканьи. Длительность 2 часа. Исполняется на украинском языке. Цена билетов от 70 до 300 гривен.



18 декабря в 19:00 в Русском театре спектакль Примадонны». Два не слишком счастливых молодых актёра отважились на авантюру. Если нет успеха на сцене, то почему бы не проявить свои актёрские таланты в жизни, тем более, что на кон поставлены миллионы. Блестящая, остроумная комедия с путаницей, с невероятно забавными ситуациями и сюрпризами развлечёт и докажет, что любовь побеждает везде и всегда. Продолжительность спектакля — 2 часа. 15 мин. Цена билетов от 80 до 300 грн.

18 декабря всех желающих оздоровиться и получить частичку праздничного настроения приглашают поучаствовать в благотворительном забеге «Волшебный Николай». Участники пробегут дистанции 2,5 и 5 км. Главная цель забега – сбор материальной помощи для детей. Организаторы просят участников соблюдать праздничный дресс-код. Прриходите к 20:00 на Думскую площадь.

19 декабря атмосфера уютнейшего зала «Лондонской» создаст неповторимую ауру для восприятия музыки и приближающегося праздника, а популярные мелодии, которые также вошли в программу, не дадут заскучать даже самым юным слушателям. В исполнении воспитанников легендарного специализированного музыкального лицея им.П.С.Столярского и их талантливых учителей под аккомпанемент легендарного рояля Blüthner и волшебных скрипок прозвучат рождественская классика, новогодние хиты. Концерт проводится с учётом всех правил и рекомендаций МОЗ для проведения мероприятий в период карантина. Приходите в 15:00. Предварительная регистрация 150 грн, в день концерта 250 грн при условии наличия мест. Регистрация по тел. +38(067)4181072; +38(093)3989575.

18 и 19 декабря в парке им.Т.Г.Шевченко, возле сцены «Ракушка», состоится праздничная развлекательная программа «День святого Николая». Начало — в 12:00. Перед гостями выступят творческие коллективы города.

Детей ждёт весёлая аниматорская программа. Также 19 декабря в ходе праздника состоится церемония награждения победителей онлайн-конкурса «Осенняя фантазия». Организатор мероприятия — КП «Парки Одессы».

18 и 19 декабря с 11:00 до 17:00 на пляже на Малом Фонтане в Одессе впервые проведут благотворительную Арт-ярмарку (Трасса Здоровья, ориентир — бывший санаторий «Россия»). На нижней террасе «Буфета на Малом Фонтане» соберутся волшебники подарков: художники, Арт-мастера по созданию коллажей, керамисты, скульптуры малой формы, дизайнеры украшений и игрушек, музыканты и певцы. Здесь можно будет выбрать новогодний подарок для родных и близких, сделанный руками таких волшебников, проникнуться новогодней атмосферой, послушать живую музыку от Виолетты Лашкул и Сергея Никитченко, принять участие в мастер-классах по рисованию и созданию коллажей, попробовать глинтвейн и вкусные угощения от шеф-повара, а также принять участие в благотворительном аукционе.

18 и 19 декабря знаменитый дизайн-маркет «Гешефт» соберёт своих гостей в подземном паркинге ТЦ «Остров». Здесь можно будет решить все декабрьские задачи и купить подарки. Кроме того, территория ярмарки – это возможность встретить интересных людей, сделать пару-тройку селфи в праздничных фотозонах, поймать музыкальный «вайб» и унести с собой частичку новогодней атмосферы. Приходите к 11.00.

18 и 19 декабря парк Горького приглашает на праздник «Глинтвейн-Фест». В программе фестиваля – весёлые аниматоры, лекция об истории праздника, праздничные фотозоны, розыгрыши и викторины. Дети смогут написать и отправить письмо с пожеланиями Деду Морозу, а также поучаствовать в открытии главной ёлки Малиновского района, а взрослые – угоститься ароматным глинтвейном. Праздник пройдёт с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

19 декабря в 16:00 на Думской площади Одессы откроется главная городская ёлка. В программе развлекательная шоу-программа — выступления детских творческих коллективов Одессы; праздничное шоу мотоциклов клуба H.O.G. Harley-Davidson; фестиваль Школьной Лиги смеха на «Кубок мэра».

С 19 по 27 декабря во дворе Одесского собора святого Павла, известного как Кирха, пройдёт рождественская ярмарка. Откроет праздник акция «Самый большой штоллен в Украине». В программе — традиционные рождественские угощения, ярмарка хенд-мейд товаров, концерты органной музыки и художественная выставка. Гигантский штоллен будет зафиксирован представителями Книги рекордов Украины и все гости смогут поучаствовать в благотворительной продаже немецкого рождественского кекса. Вырученные деньги будут направлены на создание мемориальной таблички, посвященной Гансу Герману – первому садовнику Одессы. Приходите к 10:00. Вход свободный.

19 декабря в Одессе состоится ставший уже традиционным парад троллейбусов КП «Одесгорэлектротранс».

Троллейбусы, украшенные новогодней иллюминацией, проедут по улицам Одессы. В праздничном шествии примут участие восемь машин. Это модели троллейбусов, которые ежедневно перевозят одесситов и гостей города: ЗИУ-9, ЮМЗ, «Шкода», «Тролза», БКМ и «Богдан», а также представитель семьи одесских электробусов, созданных на базе троллейбуса «Шкода 21 Tr». Парад стартует в 19.00 с разворотного кольца на улице Инглези. Сверкающие светодиодными огнями троллейбусы будут двигаться по маршруту №9: улица Космонавтов – Адмиральский проспект – улица Черняховского – проспект Шевченко – Итальянский бульвар – улица Канатная – улица Греческая – улица Ришельевская и в обратном направлении.

19 декабря в Еврейском культурном центре Beit Grand выступят артисты театра «Чёрный квадрат» со своей остросексуальной комедией «SEX-ом дружбу не испортишь». Спектакль представляет собой историю из проекта «До и После секса», только с одним уточнением – дружеского секса. Приходите к 19.00. Стоимость билетов – 490-690 грн.

До 31 декабря в Музее западного и восточного искусства фотовыставка ретро-фотографий об Одессе и одесситах. Коллекция будет экспонироваться впервые. На выставке будут представлены фотографии из коллекции одесского фотографа Викентия Кугеля, который снимал Одессу в 1913-1953 годах. Тут есть и семейные съемки, и пойманные камерой фотографа масштабные перемены в судьбе города и страны. Цена билетов — 50-100 грн.

До 1 января в музее Паустовского выставка ёлочных игрушек «Бабушкина ёлочка». Гости выставки увидят новогодние ёлочные украшения, сделанные в ХХ столетии.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Викентий Кугель, Думская

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