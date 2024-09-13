Порты Одесской области хотят перевести на газовую генерацию

Порты Одесской области хотят заживить от когенерационных газовопоршневых установок.

Об этом во время форума «Odesa Economic Revival Forum» рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, сообщает Укринформ.

По словам главы региона, внедрение газовой генерации электроэнергии для питания портов необходимо.

«Сейчас 70% энергии идёт именно на порт, нагрузка очень велика. Несколько портов уже подали заявки на такие проекты и сейчас согласовывают их с Министерством инфраструктуры», – сказал Кипер.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 12 сентября стартовал форум экономического возрождения и развития Odesa Economic Revival Forum.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy