Помощь США на $6 млрд для Украины под угрозой

Срок выделения США около $5,8 млрд на помощь Украине истечёт в конце месяца, если Конгресс не примет решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия со своих запасов в Киев.

Об этом 13 сентября пишет издание ГОРДОН, ссылаясь на Associated Press.

Чиновники, на которых ссылается зарубежное агентство, заявили, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой включить полномочия по финансированию в любую продолжающуюся резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы финансировать федеральное правительство и не допустить остановки работы.

Пентагон также рассматривает другие варианты на случай, если эти усилия не увенчаются успехом.

По словам собеседников агентства, в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине доступно также чуть более $4 млрд в виде долгосрочного финансирования, срок действия которого не истечёт в конце месяца. Эти деньги могут использоваться до 30 сентября 2025 года для оплаты контрактов на долгосрочные поставки оружия.

Одесса News информировала, что американские конгрессмены, утверждая в апреле 2024 года предоставление Украине военной помощи на $61 млрд, требовали предоставить отчёт ещё летом. Спустя несколько недель по истечении установленного срока некоторые члены Конгресса заявили, что они «разочарованы» и собираются рассмотреть возможность блокирования дальнейшего финансирования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября в Киеве объявил о новом пакете поддержки для Украины.

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