Испания выделила Украине новый пакет помощи, включающий систему ПВО Hawk

Испания выделила Украине новый пакет военной помощи, который включает системы ПВО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность», – сказал Кулеба.

По его словам, в пакет помощи войдут четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также другое вооружение. Кулеба добавил – это то, о чём Украина просила Испанию.

Кстати. MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Как сообщала Одесса News, в предыдущих поставках Испания передала Украине системы противоракетной обороны, зимнее снаряжение, бронетехнику, организовала базовую подготовку солдат украинских Вооружённых сил.

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