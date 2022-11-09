В Украине растёт спрос на электромобили

Украинцы приобрели и зарегистрировали в октябре 2022 года 1614 электромобилей, что на 73% больше, чем в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (УкрАвтопром).

«За месяц автопарк Украины пополнили 1614 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 73% больше, чем в прошлом, и на 2% больше сентябрьского показателя этого года», — говорится в сообщении.

По информации УкрАвтопрома, основную массу зарегистрированных в октябре электромобилей составили легковые автомобили – 1556 шт. (308 новых и 1248 б/у).

Самым популярным электрокаром украинцев остаётся Nissan Leaf (268 шт). Volkswagen ID.4 был приобретён в количестве 227 штук, Dong Feng-Honda M-NV – 117 шт. Четвёртая по популярности – Tesla Model 3 (115 шт.). Замыкает пятёрку избранных в октябре Renault Zoe (90 шт.).

Кроме того, в октябре были зарегистрированы 58 электрических коммерческих автомобилей, все они – подержанные. В этом сегменте первенство традиционно за Renault Kangoo Z.E. – 39 шт.

В целом, по данным УкрАвтопрома, с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 10,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году лидером продаж среди легковых электрокаров были Nissan Leaf, Tesla Model S и Volkswagen e-Golf.

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