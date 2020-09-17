COVID-19 в Одесской области: за сутки заболели 325 человек, 1 умер

За прошедшую среду в Одесской области 325 человек пополнили ряды больных.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

По состоянию на утро 17 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 10 602 случая COVID-19.

Выздоровели 2 371 пациент, за прошедшие сутки — 52 человека.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 155 человек, за прошедшие сутки — один (Одесса — 66, Бедгород-Днестровский — 7, Измаил — 8, Черноморск — 6, Южный — 1, Ананьевский район — 3, Балтский — 2, Березовский — 1, Белгород-Днестровский районн — 5, Беляевский — 10, Болградский — 9, Ивановский — 1, Измаильский — 4, Кодымский — 1, Лиманский — 4, Подольский — 10, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 1, Раздельнянский — 4, Саратский — 1, Тарутинский — 2, Ширяевский — 1).

Сейчас болеют 8 076 пациентов.

Наибольшее количество больных в Одессе (4 380), Болградском (875), Беляевском (575) районах, Измаиле (559), а также в Подольском (547) районе.

Как сообщала Одесса News, в Украине состоянием на 17 сентября за сутки обнаружили 3 584 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 166 244.