В Одессе на прошлой неделе родились 211 малышей

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, что на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, в числе маленьких одесситов — две двойни.

«Новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали численное превосходство над девочками с минимальным перевесом — на свет появились 106 маленьких одесситов и 105 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 78 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводят четыре городских роддома из пяти — №2, №4, №5 и №7. В родильном доме №1 проводятся ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Работу роддома в обычном режиме планируется возобновить с 11 сентября 2019 года.