Биоразнообразие на планете становится скуднее

Биологи из Австралии и ЮАР выяснили, что исчезновение видов растений сегодня происходит в 350 раз быстрее, чем в среднем в истории.

Об этом сообщает портал Naked Science.

«Вымирание растений происходит сегодня в 350 раз быстрее, чем в среднем в истории», — говорится в сообщении.

Как сообщает портал, данные о прошлом биосферы и предыдущих вымираниях остаются фрагментарными. Да и сами виды распределены очень неравномерно: на острове Мадагаскар, например, обитает более 12 тысяч видов растений, 80% которых не встречается более нигде в мире. А на острове Великобритания — менее двух тысяч видов растений, а эндемиков из них — менее 5%. Такие оазисы биоразнообразия, как Мадагаскар, особенно хрупки и оказываются «горячими точками» вымирания.

Отмечается, что авторы исследования, биолог из Университета Маккуори Йохан Леру и его коллеги из Австралии и ЮАР, проанализировали информацию почти о 300 сравнительно недавних вымираниях различных видов растений.

Обнаружилось, что ключевыми факторами этого выступает деятельность человека: сельское хозяйство и урбанизация — как в «горячих» точках, так и в «холодных», не отличающихся биоразнообразием. И происходит это куда быстрее, чем считалось.

Особенно уязвимыми оказались травянистые растения. Утрату их видов учёные называют одним из самых опасных вызовов, стоящих перед человечеством.