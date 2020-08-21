В Одесской области 170 человек заболели коронавирусом, командующий ВМС — тоже

На утро 21 августа в Одесской области зафиксировано 5 578 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Общее количество заболевших за сутки составляет 170 человек.

За сутки умерли 3 пациента. Общее количество летальных случаев от COVID-19 составляет 85 человек.

Всего с начала пандемии выздоровели 1 662 пациента, за сутки — 50.

Продолжают болеть 3 831 житель одесского региона.

У Командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы таки диагностирован коронавирус, о чём сообщала Одесса News. Он получил положительный результат анализа по COVID-19.

Контр-адмирал чувствует себя хорошо и находится на постоянной связи с офицерами штаба. Из-за опасности заражения многие из них ушли на самоизоляцию. Пока Неижпапа на больничном, его обязанности исполняет его заместитель — капитан первого ранга Алексей Доскато.

По результатам анализов 50 военных моряков, в том числе срочников, находящихся в карантине на флагмане ВМСУ фрегате «Гетман Сагайдачный», у всех результат анализа ПЦР отрицательный.