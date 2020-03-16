В Одессе на минувшей неделе появились на свет 169 малышей

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных, в числе которых — две пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали количественное преимущество над девочками — на свет появились 86 юных одесситов и 83 маленькие одесситки.

«Первое место по числу принятых родов на минувшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №5, в каждом из которых появились на свет по 40 младенцев», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 181 новорожденный.