Командующий ВМС Украины ушёл на больничный

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа находится на больничном, но его диагноз не разглашается.

Такой информацией поделился начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик.

«Командующий находится действительно на лечении, но относительно его диагноза — согласно Гражданскому кодексу Украины, это личные данные, которые я не имею права разглашать», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа якобы заразился коронавирусом.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 18 августа лабораторно подтвердили 94 436 случаев COVID-19, в частности, за сутки 1 616. Также за минувшие сутки в ВСУ зарегистрированы 35 новых случаев заболевания.