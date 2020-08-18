Индия соблазнилась одесским карбамидом

На причале АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) идёт загрузка партией карбамида на балкер Daimongate, который отправится из порта «Южный» в Индию.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

«17 августа к причалу №2 АО «ОПЗ» пришвартовалось судно DAIMONGATE. На борт загружают 36,5 тыс. тонн карбамида. Химическая продукция отправится в Индию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завод продолжает наращивать темпы производства и экспорта химической продукции. В июле один из агрегатов производства карбамида находился на плановом капитальном ремонте, который в начале августа успешно завершён.

С июля до середины августа этого года ОПЗ произвёл 83 тыс. тонн карбамида и 73 тыс. тонн аммиака, в том числе 25,5 тыс. тонн товарного.

За этот период отгружено на экспорт 74 тыс. тонн карбамида и 16,7 тыс. тонн товарного аммиака.

Кстати. Во втором квартале 2020 года Одесский припортовый завод работал с частичной загрузкой производственных мощностей (1 агрегат аммиака и 2 агрегата карбамида) по договору переработки давальческого сырья с компанией «Агро Газ Трейдинг» и получил 336,6 млн грн чистой прибыли.

На финансовый результат повлияло укрепление курса национальной валюты в этот период, в результате чего задолженность перед компанией Ostchem ltd по состоянию на 30 июня 2020 уменьшилась на 3,4% и составила 8 808,8 млн грн.

Без учёта курсовых разниц, влияющих на финансовый результат, предприятие за второй квартал получило 27,7 млн грн прибыли.

Как сообщала в феврале 2020 года Одесса News, Одесский припортовый завод может в ближайшем будущем отказаться от работы по так называемой давальческой схеме и вернуться к нормальной деятельности.