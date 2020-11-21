COVID-19 в Одесской области: за сутки 674 новых случая, 12 — летальных

За минувшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 674 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 21 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 36 727 случаев коронавируса.

Всего от этой болезни скончались 509 пациентов (за последние сутки — 12).

Выздоровели всего 8 623 (за сутки 0) пациента.

Продолжают болеть 27 595 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 21 ноября лабораторно подтверждены 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в т.ч. 610 детей и 590 медработников. Летальных случаев за сутки — 215.