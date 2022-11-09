Одесские абстракционисты показали свои работы на выставке в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске завершает свою работу І Всеукраинское триеннале «Абстрактное искусство-2022″, на которой весьма обширно представлены художественные полотна одесских художников.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News из Ивано-Франковска.

Выставка проходит в выставочном зале Национального союза художников Украины по ул. Независимости, 53.

По окончанию выставки будет устроен аукцион, вырученные средства на котором от продажи картин будут переданы на нужды Вооружённых Сил Украины.

Одесса представлена на выставке работами 15 художников.

В частности, свои картины показали Анастасия Грудка, Стелла Мунтян, Мария Пресняк, Джанетта Жеромская, Олег Недошитко, Александр Зайцев, Мария Гонсалес Леон, Владимир Мухин, Маргарита Веселовская, Елена Веселовская, Богдана Берегова, Иван Кнюх-Филимонов, Игорь Варешкин, Екатерина Богданова, Дмитрий Величко.

Дмитрий Величко, «Без названия», холст, масло, 2021

Игорь Варешкин, «Преждевременные сны», холст, акрил, 2019

Иван Кнюх-Филимонов, «Танго», картон, акрил, 2022

Богдана Берегова, «Трансформация формы», холст, акрил, 2022

Елена Веселовская, «Циклический ритм», холст, акрил, 2022

Маргарита Веселовская, «Ноктюрн», холст, акрил, 2022

Владимир Мухин, «Одиночество», холст, акрил, 2022

Мария Гонсалес Леон, «Рассвет», картон, акрил, 2022

Александр Зайцев. «Коза», картон, акрил, 2022

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года ряд одесских художников представил свои работы в Ивано-Франковске на ХХІІ Всеукраинской выставке «Мир Божий как Пасха».

На главном фото картины Марии Пресняк «Город» и Джанетты Жеромской «Городские мотивы».

Фото: Николай Нижегородов

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