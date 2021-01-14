Здание Одесского археологического музея находится в критическом состоянии

Здание Одесского археологического музея находится в аварийном состоянии, а на его ремонт в 2021 году выделили всего 150 тысяч гривен.

Об этом сообщил директор музея, доктор исторических наук, профессор Игорь Бруяко.

Он рассказал, что у здания осыпается фасад, крыша бойлерной находится в аварийном состоянии, нуждаются в ремонте нижний зал, система электроснабжения, сигнализации и пожаротушения, а мраморную лестницу необходимо серьёзно реконструировать.

По данным Думской, Национальная академия наук Украины изыскала 150 тысяч на частичный ремонт музея, которые пойдут на первоочередные противоаварийные работы. Если администрация музея добьётся разработки проектно-сметной документации, то в 2022 году она получит миллион гривен на ремонт мраморной лестницы и плит площадки парадного входа, которые надо переложить.

Кроме того, академия рассчитывает, что одесский археологический примет участие в программе «Большое строительство». В этом случае его ждёт настоящий ремонт, в котором здание давно нуждается.

Пока руководство музея не обращалось в Одесский горсовет, который готов помочь в частичном финансировании ремонтных работ.

Профессор Игорь Бруяко утверждает, что «в целом, ситуация близка к катастрофической. Причина – хроническое недофинансирование Национальной академии наук в целом».

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