Байден: У Украины заканчиваются снаряды, а перспективы оказания ей помощи — мрачные

Президент США Джо Байден 6 февраля призвал американский Конгресс принять двухпартийный пакет мер по обеспечению безопасности границы, который, кроме прочего, включает выделение средств на помощь Украине.

Обращение Байдена опубликовано в YouTube Белого дома, сообщает издание ГОРДОН.

«Этот законопроект оказывает срочную помощь Украине. На мне сейчас украинский галстук и украинская брошь-шпилька, – сказал Байден. – Часы тикают. Каждая неделя, каждый месяц, которые проходят без новой помощи, означают, что у Украины становится меньше артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, инструментов, чтобы защитить себя от этого российского давления – именно то, чего хочет Путин».

Президент назвал законопроект «самыми справедливыми и гуманными реформами» в иммиграционной системе США за долгое время и «самым жёстким набором реформ по охране границы за всю историю».

«Сейчас всё указывает на то, что этот законопроект даже не будет передан в Сенат. Почему? Причина проста: Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения», – сказал Байден.

По мнению Байдена, Трамп «скорее сделает этот вопрос оружием, чем решит его».

Байден сообщил, что за последние сутки Трамп якобы только и делал, что обращался к республиканцам в Палате представителей и Сенате «и угрожал им, пытался запугать, чтобы они проголосовали против этого предложения».

«Похоже, что они не выдерживают. Честно говоря, они обязаны перед американским народом проявить твёрдость и сделать то, что они считают правильным», – отметил президент США.

Президент США добавил, что Украина «храбро сражается» против российских оккупантов.

«Я собрал коалицию из 50 стран, поддерживающих её. По телефону общаюсь с лидерами этих стран. Мы объединили НАТО и даже увеличили Североатлантический союз. Мы не можем уйти сейчас. Это то, на что Путин рассчитывает. Одобрение этого законопроекта означает противостоять Путину. Выступать против этого документа – значит, играть ему на руку, – подчеркнул Байден. – Если мы не остановим аппетиты Путина по поводу власти и контроля над Украиной, он не ограничится только Украиной. И расходы для США, наших партнёров и союзников увеличатся. Те, кто в Конгрессе думают, что смогут выступать против помощи Украины и не понесут ответственности, – история смотрит на вас».

Кстати, 5 февраля лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер инициировал решение о прекращении дебатов по законодательному инструменту, поэтому, по мнению посла Украины в США Оксаны Маркаровой, 7 февраля может состояться голосование уже за сам пакет мер по обеспечению безопасности границы. В то же время Трамп призвал республиканцев саботировать двухпартийное соглашение в американском Сенате. Он заявил, что «этот законопроект – отличный подарок демократам и смерть для Республиканской партии». По мнению Трампа, который участвует в президентской кампании, США «нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции» и он «не должен быть привязан к иностранной помощи ни в каком виде».

Сенатор от Республиканской партии Джон Тун назвал «поспешным» решение Шумера назначить голосование на 7 февраля. По мнению американских СМИ, республиканцы в Сенате, находясь под давлением Трампа, заблокируют процедурное предложение о начале обсуждения двухпартийной сделки по безопасности границ на этой неделе, оставив финансирование Украины в подвешенном состоянии.

6 февраля лидер демократов признал, что законопроект не будет рассмотрен на этой неделе, назвав его перспективы в Сенате «мрачными». В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал предложение Сената мёртвым.

10 февраля Сенат уходит на двухнедельный перерыв, а это значит, что, если республиканцы заблокируют пакет мер по безопасности границы и финансированию Украины на этой неделе, то у сенаторов не будет возможности вернуться к законопроекту до 26 февраля.

Как информировала Одесса News, 20 октября 2023 года Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование на сумму около $106 млрд. Оно, в частности, предусматривало помощь Украине ($61,4 млрд) и Израилю ($14,3 млрд), а также предоставление средств на безопасность южной границы США.

Фото: ЕРА

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