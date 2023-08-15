Украина экспортировала уже более 3,1 млн т зерна в 2023/2024 маркетинговом году

Украина в 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля по 14 августа 2023 года) экспортировала 3,122 млн т зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в нынешнем маркетинговом году Украина уже экспортировала: 1,25 млн т пшеницы, 385 тыс. т ячменя, 0,6 тыс. т ржи и 1,481 млн т кукурузы.

Для сравнения: в 2022/2023 МГ по состоянию на 15 августа 2022 года Украина экспортировала 2,650 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе: 658 тыс. т пшеницы, 226 тыс. т ячменя и 1,754 млн т кукурузы. За указанный период в прошлом году Украина не экспортировала рожь.

За первые 14 дней августа 2023 года Украина уже экспортировала 848 тыс. т зерновых и зернобобовых (за первые 15 дней августа в прошлом году — 948 тыс. т), в том числе: 429 тыс. т пшеницы (282 тыс. т), 90 тыс. т. т ячменя (76 тыс. т) и 328 тыс. т кукурузы (586 тыс. т).

В 2023/2024 МГ Украина экспортировала 14,9 тыс. т муки (в 2022/2023 МГ на соответствующую дату было экспортировано 5,8 тыс. т).

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года Украина экспортировала в страны-члены Европейского Союза продовольствия на 5270 млн дол. США, что на 8% превышает показатель за соответствующий период в прошлом году.

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