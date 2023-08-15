ВАКС арестовал одесского судью Лонского

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского, подозреваемого в даче взятки другому судье и завладении частью неправомерной выгоды путём обмана.

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“14.08.2023 Высшим антикоррупционным судом удовлетворено ходатайство стороны обвинения и применено в отношении судьи Приморского районного суда г. Одессы, подозреваемого в покушении на предоставление неправомерной выгоды судьи за принятие положительного решения по административному делу, а также завладении частью неправомерной выгоды путём обмана, пресечение в виде содержания под стражей сроком 60 дней, с определением размера залога в сумме 805 200 гривен”, — отмечается в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Кстати. 10 августа Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на содержание под стражей судьи Приморского райсуда г. Одессы Ильи Лонского. 14 августа ВПК отстранила Лонского от исполнения правосудия до 20 сентября. Судья подозревается в совершении уголовного преступления, за которое предусматривается наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Судья Илья Лонский, получив деньги от адвоката, пытался склонить коллегу – также судью Приморского райсуда Анжелику Русеву, к вынесению «нужного» решения по делу. В свою очередь, адвокат получил $2 тыс. от клиента за «услуги».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского назначен Илья Лонский назначен судьёй в Приморском районе Одессы.

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