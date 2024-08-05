В Украине – демографический кризис, смертность втрое превышает рождаемость

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, при этом в стране зафиксировано 250 972 смерти.

Об этом 5 августа проинформировал сервис открытых данных «Опендатабот» со ссылкой на данные Минюста.

Отмечается, что за первые шесть месяцев родилось детей на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Больше всего младенцев в Украине зарегистрировали в Киеве (9695 детей), умерших – в Днепропетровской области (26 374 человека).

«Сейчас на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Это соотношение является одним из ключевых показателей демографического кризиса», – сказано в сообщении.

Так, в 2018–2020 годах в Украине на одного ребёнка приходилось двое умерших.

Одесса News информировала, что согласно доклада ООН о перспективах мирового населения, численность населения Украины к 2100 году может сократиться до немногим более 15 млн человек.

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